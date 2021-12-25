В России закроется французская сеть магазинов одежды

Французская сеть магазинов одежды Kiabi решила закрыть российский бизнес, поскольку в последние годы он приносит ей только убытки. Об этом со ссылкой на три источника на рынке торговой недвижимости пишет РБК.

В декабре ретейлер начал переговоры с торговыми центрами об условиях расторжения договоров аренды. Собеседник издания предполагает, что процесс займет от трех месяцев до полугода.

Представитель российского офиса Kiabi подтвердил сам факт ухода компании и предполагаемые сроки. Закрыть все точки и интернет-магазин предполагается в первом полугодии следующего года. В пресс-службе отметили, что уведомили всех партнеров и сотрудников, а причину ухода описали словами «не смогли найти своей уникальной бизнес-модели».

Первый магазин Kiabi открылся в России в 2008 году. По состоянию на конец 2021 года в стране работают 17 точек бренда — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже. Год назад у ретейлера было 22 магазина.

В материале указано, что последний год Kiabi пытался найти способы остаться в России, в том числе планировал развивать продажи в магазинах «Ашан». Однако к концу года головной офис решил, что такое направление бесперспективно.

Ранее на этой неделе сообщалось, что российские торговые ретейлеры X5 Group и «Магнит» начали закрывать магазины формата алкомаркет. Поводом для такого решения стала слишком низкая эффективность таких точек и их непопулярность.