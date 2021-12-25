Тутберидзе упрекнула Косторную за отказ соревноваться с травмой

Фигуристка Алена Косторная могла бы продолжать соревноваться, несмотря на травму. Об этом Первому каналу рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

По словам специалиста, у россиянки «трещина на косточке какого-то пальца». Тутберидзе упрекнула подопечную в том, что та отказалась от стартов. «Я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал. И она прекрасно выиграла тот чемпионат России», — добавила тренер.

Тутберидзе подчеркнула, что есть травмы, несовместимые с выступлениями, однако повреждение Косторной она таковым не считает. «Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать», — заявила специалист.

13 декабря ТАСС и «Матч ТВ» сообщали, что Косторная не выступит на чемпионате России из-за перелома кисти. Пропуск соревнований не позволит ей отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.