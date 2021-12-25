Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве взлетела

В Москве за сутки выявлено 2714 случаев заболевания COVID-19, что больше показателя пятницы, 24 декабря, на 588 случаев. Таким образом суточная заболеваемость взлетела сразу на 28 процентов, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Госпитализированы за сутки 748 человек, на ИВЛ находятся 527 заболевших. Скончались 72 пациента, 3108 выздоровели.

По всей России за сутки выявлено почти 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Не имели клинических проявлений болезни 8,1 процент. Скончался 981 человек, полностью выздоровели 42 107 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 10 368 299 человек.

Лидерами по суточному числу заражений, помимо Москвы, стали Санкт-Петербург (2072) и Московская область (1431). Меньше всего случаев зафиксировано на Чукотке (3), в Ненецком автономном округе (8) и в Туве (15).