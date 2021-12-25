Гастроэнтеролог раскрыла способы избежать неприятных последствий после застолий

Гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнева в беседе с РИА Новости раскрыла способы избежать неприятных последствий после новогоднего застолья. По ее словам, необдуманное употребление пищи может даже привести к госпитализации, потому следует соблюдать простые правила и выработать «тактику питания».

«В эти предпраздничные дни пациенты часто с надеждой задают вопрос: "Доктор, Новый год же скоро, а можно нам есть салатики, горячее и конечно, бокал шампанского?". Я обычно отвечаю "можно, но осторожно" и главное соблюдайте меру во всем», — подчеркнула врач.

По словам Мачневой, к новогоднему застолью следует подготовиться заранее, не пропускать завтрак и обед, а также пить теплую воду с лимоном перед едой. Также необходимо ограничить жирную пищу, заменить майонез в салатах сметаной, не готовить слишком много и обратить внимание не на количество еды, а на ее качество и вкус. Например, можно сделать оригинальные салаты в небольших стаканах или подать их в тарталетках.

Также важно принимать ферменты во время еды, поскольку организм ночью уже отдыхает, ему не свойственно вырабатывать их самостоятельно, добавила гастроэнтеролог. Следует исключить газированные напитки, не употреблять в больших количествах спиртное, которое сильно повышает аппетит, и отказаться от десертов. После застолья нужно принять препарат из группы энтеросорбентов, чтобы избавиться от токсинов, заключила врач.

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал назвала способ, помогающий не потолстеть за зиму. Она посоветовала следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности. Если человек менее подвижен, он и есть должен чуть меньше. Например, сократить суточную норму с 2,5 тысячи килокалорий до двух тысяч килокалорий.

