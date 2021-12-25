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Племянник Джо Байдена развелся через два месяца брака

Каффе Байден Оуэнс предложил руку и сердце Меган Кинг через четыре недели после знакомства

Фото: @meghanking

Племянник президента США Джо Байдена Каффе Байден Оуэнс развелся с женой через два месяца после заключения брака. Об этом сообщает Page Six.

Оуэнс начал общаться со звездой телешоу Меган Кинг на сайте знакомств. По словам Кинг, они активно переписывались два-три дня, а потом провели пятичасовой телефонный разговор. В конце беседы Оуэнс купил билеты и через восемь часов прилетел к будущей жене.

В течение недели пара познакомилась с семьями друг друга и начала планировать совместное будущее. В сентябре они рассказали об отношениях в Instagram, а уже 11 октября сообщили о помолвке. С момента начала отношений до предложения руки и сердца прошло примерно четыре недели.

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Кинг и Оуэнс сыграли свадьбу в доме его детства в Кеннет-Сквер, штат Пенсильвания, в октябре в присутствии президента и первой леди Джилл Байден. Мать Оуэнса Валери Байден Оуэнс — младшая сестра Джо Байдена и его советник.

В декабре, спустя несколько месяцев после церемонии, пара объявила друзьям о расставании. Представители Кинг и Оуэнса никак не прокомментировали развод.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке за нападение на сотрудников полиции арестовали 26-летнюю Каролину Байден, племянницу вице-президента США Джо Байдена. В машине женщины были обнаружены пузырьки с медикаментами, хранение которых контролируется властями.

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Евгения Черкасова
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