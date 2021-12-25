Стали известны подробности о состоянии упавшего на глазах у зрителей канатоходца

Стали известны подробности о состоянии сорвавшегося во время представления в цирке канатоходца. Об этом сообщили представители Тюменского цирка в официальном Instagram-аккаунте.

По информации цирка, в котором состоялось представление, переломов ног у эквилибриста, упавшего на арену на глазах у зрителей, нет. «С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке! Переломов нет. Все хорошо! Спасибо за ваши пожелания!», — заявили представители цирка в официальном Instagram-аккаунте.

Информацию РИА Новости подтвердили в Минздраве. Представители регионального департамента здравоохранения рассказали, что оказали эквилибристу всю необходимую помощь по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. «Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 25 декабря, в сети появилось видео с циркового представления: на кадрах видно, как Суанбеков с напарницей на плечах пытается пройти по канату на высоте, но в какой-то момент теряет равновесие и падает вниз. Девушку от падения спасла страховка, а канатоходец выполнял опасный трюк без нее. Сообщалось, что его госпитализировали с переломами обеих ног.