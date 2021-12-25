Арестованные участницы Pussy Riot объявили голодовку

Арестованные участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн объявили голодовку из-за запрета на общение — в спецприемнике Сахарово их расселили в разные камеры. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал «Карточный домик: Москва».

Сообщалось, что Алехину и Штейн арестовали по давним случаям. Алехина в 2015 году разместила в соцсети портрет прездиента Белоруссии Александра Лукашенко, окруженный индийскими узорами, похожими на нацистские свастики. Штейн в 2018 году в соцсети сделала репост «фотожабы», на которой к ее портрету прифотошопили нацистскую фуражку — это кадр из видеоролика, направленного против нее же.

По некоторым данным, прогулки им разрешают тоже только в разное время, что исключает их общение между собой. За попытки переписываться администрация грозится применить «Неповиновение законному распоряжению сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы», что может привести к продлению срока содержания под стражей.

Ранее в сентябре Алехина была приговорена к одному году заключения. Следственный комитет России (СКР) обвинил ее и еще девятерых оппозиционеров в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призыва к участию в несанкционированных протестных акциях 23 января.