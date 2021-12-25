Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе продавцов обязали предъявлять покупателям QR-коды

В Югре продавцов обязали показывать свои QR-коды покупателям

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) обязали всех продавцов показывать покупателям QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Соответствующий правовой акт опубликован на сайте правительства российского региона.

С 25 декабря сотрудникам организаций, индивидуальным предпринимателям и занимающимся торговлей гражданам предписано демонстрировать код по первому требованию. При этом запрашивать такую информацию справе как покупатели, так и заказчики или получатели услуг. ХМАО стал первым регионом в стране, где ввели подобную практику.

Ранее эксперты в области недвижимости высказали предположение, что в 2022 году в России откроется почти вдвое меньше новых торговых центров, чем в 2021-м. Резкий спад активности девелоперов аналитики связали с возможными ограничениями доступа в общественные места — принятие законопроекта о ковид-сертификатах может привести к заморозке строек на ранних стадиях. Также на активность застройщиков ТЦ могут замедлить падение спроса на аренду помещений, подорожание стройматериалов и повысившиеся проценты по кредитам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о связанных с развалом СССР грустных ассоциациях
В российском регионе продавцов обязали предъявлять покупателям QR-коды
В РПЦ раскритиковали Netflix за ЛГБТ-пропаганду
Японец удивился ценам на сотовую связь в России и назвал ее «Wi-Fi раем»
Девушка в туфлях-лодочках зимой в метро удивила россиян
Неизвестные ограбили банк в Уфе
18-летним футболистом «Динамо» заинтересовались в «Реале»
Хакеры обрушили сайт ФСИН
Названо самое популярное укромное место для спрятанных подарков
Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
Рождество оказалось самым одиноким праздником для британцев
Туктамышева установила рекорд чемпионатов России
В «Газпроме» заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter