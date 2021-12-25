В российском регионе продавцов обязали предъявлять покупателям QR-коды

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) обязали всех продавцов показывать покупателям QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Соответствующий правовой акт опубликован на сайте правительства российского региона.

С 25 декабря сотрудникам организаций, индивидуальным предпринимателям и занимающимся торговлей гражданам предписано демонстрировать код по первому требованию. При этом запрашивать такую информацию справе как покупатели, так и заказчики или получатели услуг. ХМАО стал первым регионом в стране, где ввели подобную практику.

Ранее эксперты в области недвижимости высказали предположение, что в 2022 году в России откроется почти вдвое меньше новых торговых центров, чем в 2021-м. Резкий спад активности девелоперов аналитики связали с возможными ограничениями доступа в общественные места — принятие законопроекта о ковид-сертификатах может привести к заморозке строек на ранних стадиях. Также на активность застройщиков ТЦ могут замедлить падение спроса на аренду помещений, подорожание стройматериалов и повысившиеся проценты по кредитам.

