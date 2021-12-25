Бывший чемпион UFC получил соперника в промоушене Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Рашад Эванс получил соперника на турнире Eagle FC 44, который пройдет в Майами. Об этом сообщает MMA Fighting.

42-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), возобновит карьеру и подерется с 35-летним бразильцем Габриэлем Чекко. Последний считается экспертом в болевых и удушающих приемах: помимо MMA Чекко участвует в турнирах по грэпплингу, в частности — Submission Underground.

Эванс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Он подерется впервые с 2018 года. О том, что американец присоединился к промоушену Хабиба Нурмагомедова стало известно в начале декабря.

Eagle FC 44 в Майами станет первым ивентом промоушена в США. Он пройдет 28 января. В главном поединке сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и Тайрон Спонг из Нидерландов.