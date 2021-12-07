Бывший чемпион UFC подписал контракт с промоушеном Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рашад Эванс выступит на турнире лиги Eagle FC. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Эванс, завершивший карьеру в 2018 году, вернется к боям для участия в турнире лиги Хабиба Нурмагомедова. Поединок состоится в США в январе 2022 года. Соперник американца пока не объявлен.

О подписании Эвансом контракта с промоушеном Нурмагомедова стало известно 7 декабря. В главном поединке турнира встретятся боец из Нидерландов Тайрон Спонг и бразилец Антонио Силва.

Нурмагомедов после окончания карьеры купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship. В конце ноября он заявил, что Eagle FC организует ивент в Майами, где выступят три-четыре известных бойца, имена которых боец называть не стал.

Эванс завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе в 2008 году. Он победил Форреста Гриффина техническим нокаутом.