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Журналисты узнали о планах экс-канцлера Австрии уехать работать в США

СМИ: экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уедет работать на частную компанию в США

Фото: Reuters

Представители СМИ узнали о планах бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца уехать работать в США. По данным издания Österreich, политик будет там работать на частную компанию.

Журналисты выяснили, что экс-канцлер подписал рабочий контракт с одной из частных фирм перед католическим Рождеством. О какой конкретно компании идет речь, не сообщается, однако известно, что Курц будет работать в сфере инвестиций. Также издание выяснило, что будущий годовой доход политика оценивается в 500 тысяч евро.

Отмечается, что в основном Курц будет жить с семьей в США. В Австрию экс-глава австрийского правительства будет приезжать лишь изредка.

Ранее стало известно, что новым канцлером Австрии стал министр внутренних дел Карл Нехаммер.

2 декабря Александер Шалленберг признал, что руководить Австрийской народной партией и правительством страны должен один человек. По этой причине он заявил о готовности покинуть свой пост, уступив его другому. Курц объявил об окончательном решении уйти из политики.

Об отставке с поста канцлера Австрии Курц объявил 9 октября. Сообщалось, что решение политика было связано с расследованием против него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. 18 ноября Национальный совет Австрии лишил его депутатской неприкосновенности.

По версии следователей, с 2016 по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.

Свою вину Курц не признает и утверждает, что его непричастность уже была доказана независимой юридической экспертизой.

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Дарья Кучерявых
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