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Путин и президент Египта обсудили строительство АЭС

Пресс-служба Кремля: Путин и президент Египта обсудили создание промзоны у Суэцкого канала
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

В субботу, 25 декабря, президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время разговора лидеры стран дали высокую оценку уровню двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, они обсудили строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Отмечается, что Египет примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года.

Также Путин и Ас-Сиси поздравили друг друга с наступающим новым годом.

Ранее российский лидер провел телефонные переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Ксения Назарова
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