Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков рассказал о связанных с развалом СССР грустных ассоциациях

Песков: балет «Лебединое озеро» ассоциируется с неприятными моментами нашей истории
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о грустных ассоциациях, связанных с развалом СССР, комментируя ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Его слова передает ТАСС.

«Я все-таки отношусь к тому поколению, у которого "Лебединое озеро" ассоциируется с неприятными моментами нашей истории», — поделился он, напомнив, что одноименный балет показывали на телеэкранах во время путча в августе 1991 года. Касательно самого шоу, Песков отметил, что оно ему очень нравится.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России». Он также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о связанных с развалом СССР грустных ассоциациях
18-летним футболистом «Динамо» заинтересовались в «Реале»
Хакеры обрушили сайт ФСИН
Названо самое популярное укромное место для спрятанных подарков
Во Франции зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
Рождество оказалось самым одиноким праздником для британцев
Начальника отдела Россельхознадзора нашли мертвым на рабочем месте
Туктамышева установила рекорд чемпионатов России
В «Газпроме» заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу
Отец 9-летней студентки Тепляковой рассказал о конфликте с МГУ
В Кремле рассказали о единственной запланированной поездке Путина на 2022 год
Украинский политолог перешел на русский язык после пресс-конференции Путина
Иммунолог предупредил о смертельных последствиях COVID-19 для некоторых россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter