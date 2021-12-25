Песков рассказал о связанных с развалом СССР грустных ассоциациях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о грустных ассоциациях, связанных с развалом СССР, комментируя ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Его слова передает ТАСС.

«Я все-таки отношусь к тому поколению, у которого "Лебединое озеро" ассоциируется с неприятными моментами нашей истории», — поделился он, напомнив, что одноименный балет показывали на телеэкранах во время путча в августе 1991 года. Касательно самого шоу, Песков отметил, что оно ему очень нравится.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России». Он также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.