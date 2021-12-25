На Украине соорудили «Стоунхендж»

В украинском городе Харьков появился туристический объект с высеченными изображениями скифской тематики, а также руническими и зодиакальными символами. Местный «Стоунхендж» соорудили из бетонных блоков высотой до 2,4 метра, передает «MyKharkov.info».

Объект «Скифское наследие», который в социальных сетях окрестили «Харьковским Стоунхеджем», обошелся властям города почти в 1,5 миллиона гривен (более 4 миллионов рублей). Депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк показал фото достопримечательности в своем Facebook, сопроводив кадры нелестным комментарием. «Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила», — написал он.

В свою очередь директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что проект объекта был подан на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году. «И, кстати говоря, харьковчане путем голосования в интернете его поддержали и выбрали одним из финалистов», — добавил директор ведомства.

Однако Сидоренко подчеркнул, что в том виде, в котором достопримечательность находится сейчас, она принята не будет, и платить за него мэрия авторам не собирается. «Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде "библиковскому стоунхенджу" или "скифскому наследию" в Харькове места нет», — заключил Сидоренко.

Ранее план восстановления собора Парижской Богоматери, одобренный группой экспертов на прошлой неделе, обернулся грандиозным скандалом. Ожидается, что внутри собора несколько изменится планировка, улучшатся сиденья и освещение, а также будут добавлены новые произведения искусства. Консервативно настроенные жители Франции возмутились тем, что собор превратится в тематический парк.