Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Отец 9-летней студентки Тепляковой рассказал о конфликте с МГУ

Евгений Тепляков рассказал, что процедура экзамена у 9-летней Алисы была сорвана

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки Алисы Тепляковой, рассказал о своей версии конфликта на экзамене в МГУ в беседе с «Комсомольской правдой».

«Наша версия событий в том, что в нарушение всех законов была просто сорвана процедура экзамена», — заявил Тепляков. Так, по регламенту экзамен проводится в устной форме, и в ходе него студенты отвечают на два вопроса. При этом Алису попросили ответить на первый вопрос письменно, на что дали 20 минут. «Она очень торопилась, не успевала, но листочек у нее отобрали», — рассказал ее отец.

По версии Теплякова, его дочь попросила дать ответы устно, но сделать ей этого не разрешили. Листочки с письменными ответами ей отдавать также не стали, при этом с экзамена девочку не отпустили, и после этого «более часа устно спрашивали». «А папе нельзя, папу даже близко не пускают на порог», — возмутился Тепляков, напомнив, что в школе уроки идут 45 минут.

Материалы по теме:
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

Через некоторое время отец девочки начал понимать, что «что-то происходит не то», и попросил вернуть ему ребенка. «Алиса неоднократно говорила: можно я пойду? Ей говорят: нельзя. Ей 9 лет, она не может просто встать и уйти. Дверь, между прочим, была закрыта. Полиция это подтвердила», — заявил он. По его словам, начало происходить не то, на что они как родители давали согласие. «В итоге я вызвал полицию. Дважды или трижды я звонил на 112 и только после того, как они узнали, что едет полиция, они отпустили Алису», — рассказал он.

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о единственной запланированной поездке Путина на 2022 год
Туктамышева установила рекорд чемпионатов России
В «Газпроме» заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу
Отец 9-летней студентки Тепляковой рассказал о конфликте с МГУ
Стали известны подробности о состоянии упавшего на глазах у зрителей канатоходца
Названы способы восстановления сил после новогоднего застолья
Путин и президент Египта обсудили строительство АЭС
Нурмагомедов оценил выступления Махачева в 2021 году
Губернатор Петербурга заявил о невозможности убрать снег «за один щелчок»
Песков прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину
Украинский политолог перешел на русский язык после пресс-конференции Путина
Иммунолог предупредил о смертельных последствиях COVID-19 для некоторых россиян
Доктор Мясников посоветовал способ избежать похмелья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter