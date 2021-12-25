Отец 9-летней студентки Тепляковой рассказал о конфликте с МГУ

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки Алисы Тепляковой, рассказал о своей версии конфликта на экзамене в МГУ в беседе с «Комсомольской правдой».

«Наша версия событий в том, что в нарушение всех законов была просто сорвана процедура экзамена», — заявил Тепляков. Так, по регламенту экзамен проводится в устной форме, и в ходе него студенты отвечают на два вопроса. При этом Алису попросили ответить на первый вопрос письменно, на что дали 20 минут. «Она очень торопилась, не успевала, но листочек у нее отобрали», — рассказал ее отец.

По версии Теплякова, его дочь попросила дать ответы устно, но сделать ей этого не разрешили. Листочки с письменными ответами ей отдавать также не стали, при этом с экзамена девочку не отпустили, и после этого «более часа устно спрашивали». «А папе нельзя, папу даже близко не пускают на порог», — возмутился Тепляков, напомнив, что в школе уроки идут 45 минут.

Через некоторое время отец девочки начал понимать, что «что-то происходит не то», и попросил вернуть ему ребенка. «Алиса неоднократно говорила: можно я пойду? Ей говорят: нельзя. Ей 9 лет, она не может просто встать и уйти. Дверь, между прочим, была закрыта. Полиция это подтвердила», — заявил он. По его словам, начало происходить не то, на что они как родители давали согласие. «В итоге я вызвал полицию. Дважды или трижды я звонил на 112 и только после того, как они узнали, что едет полиция, они отпустили Алису», — рассказал он.

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.