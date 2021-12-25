В Москве на здании посольства США ночью появился флаг СССР

Арт-группа «Re:ванш» устроила в ночь на 25 декабря световое шоу на здании посольства США в Москве. Они проявили на стене флаг СССР в память о его распаде. Ролик опубликован на YouTube-канале арт-группы.

В описании к видео приводятся слова участников объединения. «25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции. Как символ возрождения Большой России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом арт-группа «поздравила Дядю Сэма (персонифицированный образ США — прим. «Ленты.ру») с Рождеством» и напомнила, что 30 лет назад случился распад конкурирующей сверхдержавы. «Но больше подарков не будет: Большая Россия возрождается и отстаивает свои интересы», — добавили в «Re:ванш».

Ранее первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал один способ, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 года. Политик заявил, что сохранить страну можно было путем создания Союза Суверенных Государств.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.