ВОЗ заверила детей в наличии у Санты-Клауса иммунитета против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заверила детей в том, что Санта-Клаус доставит подарки по всему миру, поскольку обладает иммунитетом против коронавируса. Об этом рассказала в праздничном видеообращении, размещенном в Twitter, глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

«Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили накоротке. Дела у господина Клауса идут хорошо, и он как раз сейчас очень занят», — отметила она.

Керкхове добавила, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мер для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

Представитель организации напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции. Она также призвала слушаться родителей и опекунов, лечь рано спать накануне Рождества, чтобы Санта во время своего путешествия по миру доставил всем ребятам подарки.

Ранее правительство Финляндии пообещало, что Санта-Клаус доставит рождественские подарки независимо от ситуации с коронавирусом. Там рассказали, что волшебник, миссис Клаус и их эльфы первыми сделали прививки.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга также одним из первых привился от коронавируса. Он также регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к предстоящим встречам с детьми.

