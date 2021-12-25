В авиакомпании Utair прокомментировали инцидент с рейсом из Тюмени в Ереван

В авиакомпании Utair прокомментировали инцидент с рейсом Тюмень — Ереван, который из-за неполадки с двигателем пришлось вернуть в аэропорт вылета. В пресс-службе компании «Ленте.ре» заявили, что на самолете произошел помпаж двигателя, а не взрыв.

Там отметили, что из соображений безопасности командир экипажа принял решение вернуть самолет в аэропорт. «Распространяемую в сетях информацию "о взрыве двигателя" опровергаем», — добавили в Utair.

В пресс-службе также уточнили, что по правилам заменяют самолет, который должен полететь этим рейсом. Пассажирам на время ожидания вылета предоставили гостиницу, еду и напитки. Вылет резервного борта запланирован на 17:00 по местному времени.

25 декабря пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео взорвавшийся и загоревшийся при взлете двигатель. Взлет лайнера остановили, и рейс отменили. По предварительным данным, причиной инцидента стал помпаж двигателя, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Помпаж двигателя — это нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя.