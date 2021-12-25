Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Россиянам раскрыли правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола

Специалист виноторговой компании Монкус: игристое вино подходит для большинства блюд

Фото: Pixabay

Эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус в беседе с РИА Новости раскрыла россиянам правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола. По ее словам, игристое вино подходит для большинства из них.

«И дело тут не в праздничном имидже, а в кислотности, присущей большинству игристых вин с небольшим остаточным содержанием сахара, которая подходит к совершенно разным блюдам: от салатов до индейки», — отметила специалист.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября
Жизнь за бутылку. Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Жизнь за бутылку.Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
13 сентября

По словам Монкус, чем больше гостей соберется за столом, тем более универсальным должен быть напиток. Например, можно выбрать классический брют или «экстра драй» — сухое игристое с содержанием сахара чуть выше, чем в брюте.

Эксперт пояснила, что к некоторым блюдам стоит выбрать отдельные виды вина. Так, к историческому варианту оливье с раковыми шейками подойдет «зеро дозаж» из Шампани. Если же салат готовится с колбасой, то можно отдать предпочтение «асти секко» — сухому ароматному образцу из того же сорта винограда, что и традиционный сладкий асти. Аналогичные рекомендации можно применять к селедке под шубой.

К заливной рыбе стоит подавать Гави ди Гави или грюнер вельтлинер, а красная и черная икра сочетается с классическими брютами, добавила Монкус. К горячим блюдам на стол можно поставить шардоне из Нового света, к рыбе — совиньон блан из Новой Зеландии или шенен блан из ЮАР. К стейкам рекомендуются ароматные полнотелые вина, к примеру, чилийский карменер.
К фастфуду — например, чипсам, бургерам, снекам, специалист рекомендовала приобрести несколько бутылок базового просекко.

Ранее гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнева раскрыла способы избежать неприятных последствий после новогоднего застолья. По ее словам, необдуманное употребление пищи может даже привести к госпитализации, потому следует соблюдать простые правила и выработать «тактику питания».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Великобритания обвинила Россию в экономическом кризисе
Американский журналист усомнился в справедливости оценок дочери Тутберидзе на ЧР
Внучку Маяковского возмутили цены на московское такси
Россиянам раскрыли правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола
«Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита газа через Польшу
Новый российский авиалайнер с композитным крылом совершил первый полет
На Украине рассказали о планах устроить новый Майдан
Украина признала отсутствие альтернативы российскому газу
Александр Емельяненко опубликовал фото с братом
Ступень Falcon 9 совершила сотую посадку
Запад предупредили о «разговоре с Шойгу» при пересечении «красных линий»
Гретцки назвал покорившую его черту Овечкина
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter