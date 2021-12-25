Россиянам раскрыли правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола

Эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус в беседе с РИА Новости раскрыла россиянам правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола. По ее словам, игристое вино подходит для большинства из них.

«И дело тут не в праздничном имидже, а в кислотности, присущей большинству игристых вин с небольшим остаточным содержанием сахара, которая подходит к совершенно разным блюдам: от салатов до индейки», — отметила специалист.

По словам Монкус, чем больше гостей соберется за столом, тем более универсальным должен быть напиток. Например, можно выбрать классический брют или «экстра драй» — сухое игристое с содержанием сахара чуть выше, чем в брюте.

Эксперт пояснила, что к некоторым блюдам стоит выбрать отдельные виды вина. Так, к историческому варианту оливье с раковыми шейками подойдет «зеро дозаж» из Шампани. Если же салат готовится с колбасой, то можно отдать предпочтение «асти секко» — сухому ароматному образцу из того же сорта винограда, что и традиционный сладкий асти. Аналогичные рекомендации можно применять к селедке под шубой.

К заливной рыбе стоит подавать Гави ди Гави или грюнер вельтлинер, а красная и черная икра сочетается с классическими брютами, добавила Монкус. К горячим блюдам на стол можно поставить шардоне из Нового света, к рыбе — совиньон блан из Новой Зеландии или шенен блан из ЮАР. К стейкам рекомендуются ароматные полнотелые вина, к примеру, чилийский карменер.

К фастфуду — например, чипсам, бургерам, снекам, специалист рекомендовала приобрести несколько бутылок базового просекко.

Ранее гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнева раскрыла способы избежать неприятных последствий после новогоднего застолья. По ее словам, необдуманное употребление пищи может даже привести к госпитализации, потому следует соблюдать простые правила и выработать «тактику питания».

