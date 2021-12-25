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Американцы не смогли найти Украину на карте

NYT: около 56 тысяч американцев не смогли найти Украину на карте Восточной Европы

Фото: imageBROKER.com / Global Look Press

Около трети участников опроса американской газеты The New York Times не смогли правильно определить местоположение Украины на карте Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности в опросе приняли 177 тысяч человек. Читателям предложили ответить, у границ какой страны Россия, как сообщается, накапливает свои вооруженные силы, в связи с чем серьезно обострилась обстановка в Европе. К вопросу прилагалась карта без подписей. Помимо Украины респонденты могли указать участки карты, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия. В результате почти 56 тысяч участников не смогли найти Украину на карте.

В 2019 году команда американского шоу Jimmy Kimmel Live («Джимми Киммел в прямом эфире») провела опрос среди американцев, попросив их найти на карте Индию. Одна из участниц опроса вместо Индии указала на Гренландию, другой — на Японию, а третий — на Аравийский полуостров. Еще один прохожий, ставший героем выпуска, показал на Индию, но заявил, что там находится американский штат Техас. Затем он указал на Африку и сказал, что это Южная Америка.

Ксения Назарова
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