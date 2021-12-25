Американцы не смогли найти Украину на карте
Около трети участников опроса американской газеты The New York Times не смогли правильно определить местоположение Украины на карте Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС.
В общей сложности в опросе приняли 177 тысяч человек. Читателям предложили ответить, у границ какой страны Россия, как сообщается, накапливает свои вооруженные силы, в связи с чем серьезно обострилась обстановка в Европе. К вопросу прилагалась карта без подписей. Помимо Украины респонденты могли указать участки карты, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия. В результате почти 56 тысяч участников не смогли найти Украину на карте.
В 2019 году команда американского шоу Jimmy Kimmel Live («Джимми Киммел в прямом эфире») провела опрос среди американцев, попросив их найти на карте Индию. Одна из участниц опроса вместо Индии указала на Гренландию, другой — на Японию, а третий — на Аравийский полуостров. Еще один прохожий, ставший героем выпуска, показал на Индию, но заявил, что там находится американский штат Техас. Затем он указал на Африку и сказал, что это Южная Америка.