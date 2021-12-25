Застрявший во Внуково иностранец отпраздновал в аэропорту день рождения

Уехавший жить в Россию 24-летний гражданин Йемена, который почти два месяца назад застрял в аэропорту Внуково без паспорта и еды, до сих пор живет в транзитной зоне. В пятницу, 24 декабря, он отпраздновал там день рождения, сообщает Telegram-канал Mash.

Иностранец живет в транзитной зоне уже 56 дней. Отмечается, что иногда он вынужден голодать по четыре дня и обходиться без воды, а моется Али под краном в общем туалете.

В Москве молодого человека все это время ждет невеста Мария. Журналисты отметили, что проведать возлюбленного ее не пускают, однако разрешают передавать продукты и вещи. Юристы «Гражданского содействия» уже обратились в МВД с просьбой перевести Али в центр временного размещения для беженцев, однако ответ пока получен не был.

Ранее сообщалось, что из Йемена в Россию Али уехал в 2018 году. В своей стране гражданин остаться не захотел из-за гражданской войны. Поскольку текущим летом у иностранца истекал срок действия визы в Россию, он решил выехать в Абхазию и там оформить нужные документы. Его задумка не увенчалась успехом, из-за чего Али оформил Fan ID на матч Евро в Санкт-Петербурге, срок действия которого завершился до того, как йеменец планировал решить вопрос с визой в России. Тогда гражданин задумал сделать все в Турции, где его по прилете развернули обратно, обвинив в недостоверности представленных документов.

Ситуацией Али продолжают заниматься волонтеры.