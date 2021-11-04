Уехавший жить в Россию иностранец застрял во Внуково

Уехавший жить в Россию 24-летний гражданин Йемена застрял в транзитной зоне аэропорта Внуково без паспорта и еды и не имеет возможности вернуться домой. Как сообщает Mash в Telegram, российские пограничники забрали у него паспорт, который пока возвращать не намерены.

Из Йемена в Россию Али уехал в 2018 году. В своей стране гражданин остаться не захотел из-за гражданской войны. Поскольку текущим летом у иностранца истекал срок действия визы в Россию, он решил выехать в Абхазию и там оформить нужные документы. Его задумка не увенчалась успехом, из-за чего Али оформил Fan ID на матч Евро в Санкт-Петербурге, срок действия которого завершился до того, как йеменец планировал решить вопрос с визой в России. Тогда гражданин задумал сделать все в Турции, где его по прилете развернули обратно, обвинив в недостоверности представленных документов.

В настоящее время у Али, находящегося во Внуково, закрыта транспортная виза. За помощью йеменец обратился к волонтерам.

В ноябре около 1,5 тысячи человек застряли в аэропорту «Стригино» Нижнего Новгорода. Как сообщало РИА Новости, ожидающим вылета людям привезли пиццу, супы, соки и воду. Также в «Стригино» дежурили медики на случай, если кому-то из пассажиров понадобится помощь.