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18-летним футболистом «Динамо» заинтересовались в «Реале»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян попал в сферу интересов «Реала»
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Испанский клуб задумался о трансфере 18-летнего российского футболиста. Функционеры команды прилетали в Москву, чтобы пообщаться со спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем.

По информации источника, «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Предполагается, что футболист будет куплен и отдан в аренду «Динамо» еще на один сезон. Сумма трансфера может составить до 25 миллионов евро.

Захарян — воспитанник Академии имени Коноплева и академии «Динамо». Он дебютировал за взрослую команду бело-голубых в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей за «Динамо». Он отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Дарья Коршунова
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