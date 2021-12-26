Девушка прошла медицинское обследование и узнала скрываемую родителями правду

Пользовательница Reddit с ником @smorpenborp поделилась историей о том, как узнала, что родители скрывали от нее правду о наличии у нее аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Девушка прошла медицинское обследование, которое подтвердило наличие у нее этих расстройств. Рассказчица призналась, что попросила родителей возместить ей сумму, потраченную на анализы.

По словам @smorpenborp, она потратила 2300 долларов (порядка 168 тысяч рублей) на обследование, которое подтвердило наличие у нее аутизма и СДВГ. Девушка отметила, что диагнозы позволят ей получать финансовую поддержку и жилье в университете, однако анализы стали для нее серьезной тратой.

Когда автор публикации рассказала родителям о своем открытии, они заявили, что проходить обследование было необязательно. Семья девушки призналась, что оба расстройства диагностировали, когда ей было шесть лет. «Они никогда не говорили мне и другим людям о моих диагнозах, потому что не хотели, чтобы я думала о том, что отличаюсь от других людей, и не хотели, чтобы ко мне относились иначе. Спойлер: я и так знала, что отличалась от окружающих, я просто не знала почему, и думала, что я неполноценная», — пожаловалась @smorpenborp. Рассказчица заверила, что родители также никогда не заставляли ее принимать медикаменты от СДВГ, хотя врачи рекомендовали им лечение.

Девушка добавила, что попросила родителей возместить ей потраченные на ненужное обследование деньги. По мнению автора, в произошедшем виноваты ее мать и отец. Однако другие родственники @smorpenborp негативно отнеслись к ее требованию. «Они думают, что это грубо и что мои родители не сделали ничего плохо, ведь они лишь пытались защитить меня», — поделилась юзер.

В комментариях к публикации большинство пользователей пришли к мнению, что @smorpenborp имела право сердиться на родителей из-за скрываемой правды и требовать возмещения расходов. «Ты слишком добра с ними. Ты хочешь от них всего лишь денег, потраченных на постановку диагнозов, а ведь могла бы засудить их за всю боль, страдания и вред твоему психическому здоровью, который они причинили тебе, так как не лечили тебя», — высказался один из пользователей. Многие также согласились с тем, что родители героини истории не должны были скрывать от нее правду.