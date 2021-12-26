Назван лучший смартфон 2021 года

Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) назвал лучшие смартфоны 2021 года. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Браунли.

Популярный блогер, имеющий более 15 миллионов подписчиков на своем канале, назвал главным смартфоном уходящего года Samsung Galaxy S21 Ultra. Автор заявил, что девайс от корейского бренда является самым сбалансированным флагманом на рынке, отметив его не очень высокую стоимость. Кроме основной премии блогер определил лучшие аппараты в других номинациях.

Лучшим девайсом с большим экраном Браунли выбрал Samsung Galaxy Z Fold 3, заметив, что гаджет имеет раскладывающийся до 7,4 дюймов экран, который упрощает использование девайса. Напротив, лучшим компактным устройством по версии специалиста оказался iPhone 13 mini, который вышел с 5,4-дюймовым дисплеем. Главным камерофоном оказался iPhone 13 Pro, который, по словам автора, получил выдающиеся функции для сьемки фото и видео. Телефоном с лучшим аккумулятором Браунли назвал iPhone 13 Pro Max, который может проработать на одной батарее больше суток.

Также блогер выделил ряд других примечательных устройств. Samsung Galaxy S21 Ultra был отмечен за лучший дизайн и за самое серьезное улушчение по сравнению с предыдущим поколением, за вклад в развитие индустрии автор наградил Google Pixel 6. Также важным релизом 2021 года специалист назвал складной аппарат Microsoft Surface Duo 2.

Ранее подписчики блога Маркеса Браунли с помощью слепого тестирования проголосовали за смарфтон с лучшей камерой. Победителем оказался Google Pixel 5a, который опередил в финале OnePlus 9 Pro.