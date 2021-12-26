Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван лучший смартфон 2021 года

Лучшим смартфоном года по версии блогера Маркеса Браунли оказался Samsung Galaxy S21 Ultra

Фото: Samsung

Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) назвал лучшие смартфоны 2021 года. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Браунли.

Популярный блогер, имеющий более 15 миллионов подписчиков на своем канале, назвал главным смартфоном уходящего года Samsung Galaxy S21 Ultra. Автор заявил, что девайс от корейского бренда является самым сбалансированным флагманом на рынке, отметив его не очень высокую стоимость. Кроме основной премии блогер определил лучшие аппараты в других номинациях.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

Лучшим девайсом с большим экраном Браунли выбрал Samsung Galaxy Z Fold 3, заметив, что гаджет имеет раскладывающийся до 7,4 дюймов экран, который упрощает использование девайса. Напротив, лучшим компактным устройством по версии специалиста оказался iPhone 13 mini, который вышел с 5,4-дюймовым дисплеем. Главным камерофоном оказался iPhone 13 Pro, который, по словам автора, получил выдающиеся функции для сьемки фото и видео. Телефоном с лучшим аккумулятором Браунли назвал iPhone 13 Pro Max, который может проработать на одной батарее больше суток.

Также блогер выделил ряд других примечательных устройств. Samsung Galaxy S21 Ultra был отмечен за лучший дизайн и за самое серьезное улушчение по сравнению с предыдущим поколением, за вклад в развитие индустрии автор наградил Google Pixel 6. Также важным релизом 2021 года специалист назвал складной аппарат Microsoft Surface Duo 2.

Ранее подписчики блога Маркеса Браунли с помощью слепого тестирования проголосовали за смарфтон с лучшей камерой. Победителем оказался Google Pixel 5a, который опередил в финале OnePlus 9 Pro.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
«Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
На Украине объявили о начале «возвращения» Кубани
Ученые совершили открытие в области анатомии
Более 15 тысяч россиян остались без света из-за метели
DJ Groove рассказал о нравах москвичей в 90-е годы
Чемпион ОИ в парном катании описал российских фигуристок шестью словами
Назван лучший смартфон 2021 года
Стало известно об аварии на ТЭЦ в Санкт-Петербурге
Эрдоган рассказал о «восходящей звезде» XXI века
Иммунолог предупредил переболевших COVID-19 об опасности занятий спортом
В российском регионе продавцов обязали предъявлять покупателям QR-коды
В РПЦ раскритиковали Netflix за ЛГБТ-пропаганду
Японец удивился ценам на сотовую связь в России и назвал ее «Wi-Fi раем»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter