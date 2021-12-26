Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина спасла похороненного заживо младенца

Мать заживо похоронила младенца после отказа любовника от него

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Жительница Зимбабве увидела, как ее соседка заживо хоронит младенца в деревне вблизи города Гокве, и спасла ребенка. Об этом сообщает Newsdze Zimbabwe.

Йеукай Мано решила избавиться от ребенка после того, как сообщила любовнику о беременности и услышала в ответ, что он не является отцом ребенка и отказывается брать на себя обязательства.

Материалы по теме:
Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Ходячие мертвецыИх похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
21 марта
Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Тела идутТысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
29 октября

Когда у нее начались роды, женщина отправилась в ближайшие кусты и закопала новорожденного в неглубокой могиле.

Действия зимбабвийки случайно увидела соседка. Женщина сообщила о произошедшем главе деревни и полиции.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали Мано. Женщина заявила сотрудникам правоохранительных органов, что у нее не оставалось другого выхода из-за того, что любовник отказался брать на себя ответственность за ее беременность. Она решила избавиться от ребенка, так как заботиться о нем некому.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд рабочий спас похороненного заживо младенца. Новорожденный был почти полностью зарыт в землю, на поверхности были видны лишь глаза и рот.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам
Врач перечислил опасные подарки ребенку на Новый год
Женщина спасла похороненного заживо младенца
В США указали на способную привести к войне черту Зеленского и его окружения
Более 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Семак выступил против сохранения Дзюбы в «Зените»
Назван самый популярный продукт у россиян перед Новым годом
Российский блогер попал на закрытый показ Филиппа Плейна и поделился эмоциями
Полюбившие макияж мужчины-блогеры рассказали о жизни в России
Вирусолог дал советы российским путешественникам
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Кардиолог рассказала о последствиях отказа от сигарет
Юрист предупредил курильщиков о новых штрафах и запретах в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter