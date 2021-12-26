Женщина спасла похороненного заживо младенца

Жительница Зимбабве увидела, как ее соседка заживо хоронит младенца в деревне вблизи города Гокве, и спасла ребенка. Об этом сообщает Newsdze Zimbabwe.

Йеукай Мано решила избавиться от ребенка после того, как сообщила любовнику о беременности и услышала в ответ, что он не является отцом ребенка и отказывается брать на себя обязательства.

Когда у нее начались роды, женщина отправилась в ближайшие кусты и закопала новорожденного в неглубокой могиле.

Действия зимбабвийки случайно увидела соседка. Женщина сообщила о произошедшем главе деревни и полиции.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали Мано. Женщина заявила сотрудникам правоохранительных органов, что у нее не оставалось другого выхода из-за того, что любовник отказался брать на себя ответственность за ее беременность. Она решила избавиться от ребенка, так как заботиться о нем некому.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд рабочий спас похороненного заживо младенца. Новорожденный был почти полностью зарыт в землю, на поверхности были видны лишь глаза и рот.

