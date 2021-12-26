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Полицейский выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой

Mash: полицейский в Санкт-Петербурге отобрал гранату с выдернутой чекой у водителя

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, инцидент произошел, когда полицейский остановил машину и попросил водителя показать документы. Тот в ответ достал гранату и дернул чеку, однако правоохранитель успел отобрать оружие из рук.

Для того, чтобы граната не взорвалась, ее приклеили к ладони полицейского изолентой. Приехавшие на место происшествия саперы установили, что оружие оказалось учебным.

В декабре пассажиры московского метро помогли задержать мужчину, который размахивал гранатой в поезде. По предварительным данным, нарушителем порядка оказался уроженец города Белая Калитва Ростовской области. Граната оказалась муляжом, который мужчина приобрел в интернет-магазине.

Марина Совина
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