Парализованный американец смог написать твит силой мысли

62-летний американец с прогрессирующим параличом написал твит силой мысли — благодаря вживленному в мозг чипу. Публикация появилась в Twitter Томаса Оксли, главы американского стартапа Synchron.

«Не нужны клавиши или голосовой ввод. Я смог создать этот твит, просто подумав об этом», — написал парализованный мужчина. Сообщается, что в 2020 году Synchron вживили в его мозг устройство, позволяющее людям с параличом взаимодействовать с электроникой (например, управлять курсором мышки), просто думая об этом. Американец уже научился заказывать товары в интернете.

Ранее американский изобретатель и предприниматель Илон Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей. Бизнесмен пояснил, что поначалу цена будет довольно высокой, но вскоре снизится. Он выразил надежду, что стоимость опустится до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию.