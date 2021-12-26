Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Парализованный американец смог написать твит силой мысли

62-летний американец с параличом написал твит благодаря вживленному в мозг чипу

Фото: Pixabay

62-летний американец с прогрессирующим параличом написал твит силой мысли — благодаря вживленному в мозг чипу. Публикация появилась в Twitter Томаса Оксли, главы американского стартапа Synchron.

«Не нужны клавиши или голосовой ввод. Я смог создать этот твит, просто подумав об этом», — написал парализованный мужчина. Сообщается, что в 2020 году Synchron вживили в его мозг устройство, позволяющее людям с параличом взаимодействовать с электроникой (например, управлять курсором мышки), просто думая об этом. Американец уже научился заказывать товары в интернете.

Ранее американский изобретатель и предприниматель Илон Маск раскрыл примерную стоимость чипирования людей. Бизнесмен пояснил, что поначалу цена будет довольно высокой, но вскоре снизится. Он выразил надежду, что стоимость опустится до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Юрист предупредил курильщиков о новых штрафах и запретах в 2022 году
Россиян удивил опасный аттракцион в Москве
Полюбившие макияж россияне назвали причину своего выбора
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Во Владивостоке треснул мост из-за аномальных морозов
Известный музыкант рассказал правду о своем участии в президентской кампании
Кардиолог рассказала о последствиях отказа от сигарет
Парализованный американец смог написать твит силой мысли
ЕС потребовал от России заплатить за отказ от импорта
«Газпром» снова не забронировал мощности для транзита газа через Польшу
Агент опроверг сообщения об интересе «Реала» к 18-летнему футболисту «Динамо»
Участок федеральной трассы закрыли из-за непогоды
В Москве начали скупать комнаты вместо квартир
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter