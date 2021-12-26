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Врач назвала вытесняющую COVID-19 инфекцию

Инфекционист Эсауленко: с парагриппом в Петербурге госпитализируют чаще, чем с COVID-19

Фото: Pixabay

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко назвала вытесняющую коронавирус инфекцию. По ее словам, в Санкт-Петербурге распространяется парагрипп, с которым госпитализируют чаще, чем с COVID-19, пишет портал «Dоктор Питер».

Эсауленко отметила, что симптомы парагриппа похожи на коронавирус, а стандартная противогриппозная вакцина против этой болезни не действует. «Это не настолько тяжелое заболевание, как грипп и COVID-19. Если форма не осложненная, парагрипп обычно длится 7-10 дней как у детей, так и у взрослых», — заявила врач.

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга информацию подтвердили. На прошедшей неделе в городе преобладали вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы, а также были подтверждены случаи гриппа, сообщили в ведомстве.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян о смертельных последствиях коронавируса. Он заявил, что у переболевших коронавирусной инфекцией повышается риск умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба спустя несколько месяцев после выздоровления. В группе риска, по его словам, находятся глубоко пожилые, люди с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19.

Марина Совина
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