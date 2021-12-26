Вице-президент США назвала причину изменить избирательное право в стране

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в стране необходимо провести реформу избирательного права, иначе Соединенные Штаты перестанут быть примером демократии для всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью телекомпании CBS Харрис назвала причину для проведения реформы, выразив мнение о том, что люди во всем мире наблюдают за США, потому что они «показали себя как образец <...> способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако, предупредила она, если Конгресс не примет законопроект, направленный на изменение избирательного права страны, то США могут «стереть самих себя с [мировой] карты в качестве примера для подражания», если «позволят людям разрушить один из самых важных столпов демократии».

При этом Харрис признала, что эта проблема — не главная забота для многих американцев, однако подчеркнула, что это должно быть так.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал сенаторов-республиканцев, блокирующих законопроект о реформа избирательного права в стране, и призвал провести голосование. Он указал, что положения законопроекта пять раз проходили через Сенат с подавляющей двухпартийной поддержкой.

Сенаторы-республиканцы уже трижды блокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта об изменениях в избирательной системе, в том числе о расширении возможностей для регистрации избирателей, голосованию по почте и досрочно.