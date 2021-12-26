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Юрист предупредил о связанной со старыми банковскими картами опасности

Юрист Гусятников: просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Россиян предупредили об опасности, которая связана с просроченными банковскими картами. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, не стоит выкидывать старую карту, ее желательно разрезать, чтобы никто не смог получить доступ к номеру счета. Специалист также добавил, что нельзя избавляться от карты рядом с банкоматами и отделения банка. Помимо этого, он советует сразу закрывать счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная. Так, если не сделать этого, то условия обслуживания могут быть продлены, а деньги будут списываться, объяснил юрист. При этом задолженность будет облагаться штрафами и пени, рассказал он.

Ранее руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова отметила, что обладание так называемыми «мертвыми» банковскими картами (которыми человек не пользуется) может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. За некоторые из таких карт может сниматься комиссия, о которой клиент не знал или забыл. Часто одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций по карте, которые нужно совершить в течение определенного периода, добавила она.

Марина Совина
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