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Пять человек отравились угарным газом в российском регионе

В Казани в частном доме отравились пять человек, в том числе двое детей

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Татарстане в частном доме пять человек отравили угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел вечером 25 декабря в Приволжском районе Казани на улице Поперечно-Кукушкинская. Среди пострадавших двое детей. Девушка 2003 года рождения и девочка 2021 года рождения госпитализированы с отравлением легкой и средней степени тяжести соответственно. Две женщины и девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. ЧП произошло по адресу улица Пушкина, дом 29а. В результате происшествия пострадали четыре ребенка и их мать, их госпитализировали.

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Ксения Назарова
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