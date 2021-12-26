В США рассказали о возможном захвате Киева российскими танками за один день

России понадобится меньше суток на то, чтобы в случае гипнотического военного конфликта ее танки захватили Киев. Об этом пишет издание American Thinker.

Согласно заявлению американского издания, боевые действия станут возможными, если НАТО попытается включить Украину в свой состав. В материале подчеркивается, что расширение альянса на восток после окончания холодной войны стало ошибкой и привело к современной напряженной ситуации.

При этом отмечается, что гипотетическое начало конфликта не сопряжено для Москвы с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане. Так, российская армия превосходит украинскую, а президент США Джо Байден прямо заявлял о намерении Вашингтона не вмешиваться в возможный военный конфликт, считают в American Thinker. Помимо этого, в статье говорится о том, что в экономическом отношении западные страны вряд ли поддержат антироссийские санкции, так как новые ограничения могут усугубить экономическую ситуацию и вызвать кризис, который ударит и по Западу.

Ранее экс-глава МИД Турции Яшар Якыш оценил вероятность горячей фазы конфликта между Россией и НАТО на Украине. По его словам, хотя в период высокой напряженности даже маленькая искра может привести к более широкому конфликту, вероятность горячего конфликта между Москвой и альянсом невелика. «Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны», — подчеркнул бывший министр.

