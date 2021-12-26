В Турции оценили вероятность Третьей мировой из-за конфликта России и НАТО

Экс-глава МИД Турции Яшар Якыш оценил вероятность горячей фазы конфликта между Россией и НАТО на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, хотя в период высокой напряженности даже маленькая искра может привести к более широкому конфликту, вероятность горячего конфликта между Москвой и альянсом невелика. «Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны», — подчеркнул бывший министр.

Якыш также рассказал о том, что несмотря на участие Турции в объединенной оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которая в НАТО является основной силой быстрого реагирования, Анкаре удается сохранить хорошие отношения с Россией, разделив их на сегменты. Так, он объяснил, что Анкара и Москва смогли принять меры, чтобы сложные отношения в одной области отрицательно не влияли на хорошие отношения в другой. Например, этого удалось достичь в Ливии и отчасти в Идлибе, добавил экс-глава турецкого МИД.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника сообщал, что Турция не станет вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева в случае начала боевых действий на границе двух стран. Собеседник американского издания рассказал, что Анкара не станет поддерживать Киев даже несмотря на то, что является членом НАТО и активно развивает военное сотрудничество с Украиной, в том числе в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.