Американка после перелета нашла в чемодане вместо дорогих подарков собачий корм

Жительница штата Нью-Гэмпшир в США во время путешествия по Европе купила близким на Рождество дорогие подарки, но, вернувшись домой, обнаружила их подмену, — вместо дорогих вещей в чемодане лежал собачий корм и старые вещи, пишет Insider.

Путешественница Джин Шелдон рассказала, что приобрела для своего 16-летнего сына кожаную куртку и несколько сумок для других родственников на общую сумму около трех тысяч долларов. Но вместо них в багаже, который она открыла, прилетев обратно в Америку, оказались собачий корм, старая футболка и тюбик с кремом для бритья.

Уточняется, что женщина обратилась с жалобой в авиакомпанию. Билет был куплен через американскую Delta, а рейс осуществляла французская компания Air France.

Ранее американская туристка рассказала, как ее сняли с рейса из-за личной неприязни одной из стюардесс.

