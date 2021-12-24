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Стюардесса нашла способ отомстить пассажирке за испорченное настроение

Американская туристка возмутилась жалобами стюардессы и была снята с рейса

Фото: Shutterstock

Американская туристка рассказала, что ее сняли с рейса из-за личной неприязни одной из стюардесс. Своей историей девушка поделилась в треде Reddit, который быстро стал вирусным в сети.

Американка перед вылетом рейса решила зайти в Starbucks за кофе. Перед ней в очереди стояла другая девушка, которая, по словам туристки, постоянно торопила баристу и требовала быстрее готовить напитки, так как опаздывала на рейс. Несмотря на то, что в заведении работал один сотрудник, посетительница была недовольна скоростью обслуживания и начала жаловаться менеджеру на халатное выполнение обязанностей персонала.

Американка отметила, что бариста очень старался, поэтому она решила заступиться за сотрудника и сделала девушке колкое замечание. В ответ посетительница также высказала ей свое мнение о ситуации в грубой форме и ушла. Как выяснилось позднее, возмущенная клиентка оказалась стюардессой на рейсе туристки. По мнению путешественницы, бортпроводница нашла способ отомстить ей за испорченное настроение.

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Когда девушка поднялась на борт, стюардесса сразу же ее заметила и заявила, что туристка должна подождать у двери самолета. В итоге американке не дали занять свое место и поменяли ее билет на другой рейс, который отправлялся через три часа и был с пересадкой вместо прямого.

Пользователи сети высказали свое мнение под публикацией. «Опаздывающие люди все равно становятся в длинные очереди и продолжают жаловаться, что сильно торопятся. Неудивительно», «Как можно вообще думать о кофе, если ты опаздываешь на рейс?», «Не хочу защищать эту даму, но я постоянно жду свой заказ в кофейне по 20-30 минут», «Стюардесса не имела права так поступать с вами», «Я, как бортпроводница, скажу: если вас высадили с рейса, то на это была очень веская причина!» — такие комментарии оставили читатели.

Ранее в декабре стюардессы раскрыли самые странные просьбы богатых пассажиров самолета. Например, одна из бортпроводниц рассказала о просьбе бизнесмена, который сидел в первом классе, налить ему шампанское в рот.

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Дарья Рыбак
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