Стюардесса нашла способ отомстить пассажирке за испорченное настроение

Американская туристка рассказала, что ее сняли с рейса из-за личной неприязни одной из стюардесс. Своей историей девушка поделилась в треде Reddit, который быстро стал вирусным в сети.

Американка перед вылетом рейса решила зайти в Starbucks за кофе. Перед ней в очереди стояла другая девушка, которая, по словам туристки, постоянно торопила баристу и требовала быстрее готовить напитки, так как опаздывала на рейс. Несмотря на то, что в заведении работал один сотрудник, посетительница была недовольна скоростью обслуживания и начала жаловаться менеджеру на халатное выполнение обязанностей персонала.

Американка отметила, что бариста очень старался, поэтому она решила заступиться за сотрудника и сделала девушке колкое замечание. В ответ посетительница также высказала ей свое мнение о ситуации в грубой форме и ушла. Как выяснилось позднее, возмущенная клиентка оказалась стюардессой на рейсе туристки. По мнению путешественницы, бортпроводница нашла способ отомстить ей за испорченное настроение.

Когда девушка поднялась на борт, стюардесса сразу же ее заметила и заявила, что туристка должна подождать у двери самолета. В итоге американке не дали занять свое место и поменяли ее билет на другой рейс, который отправлялся через три часа и был с пересадкой вместо прямого.

Пользователи сети высказали свое мнение под публикацией. «Опаздывающие люди все равно становятся в длинные очереди и продолжают жаловаться, что сильно торопятся. Неудивительно», «Как можно вообще думать о кофе, если ты опаздываешь на рейс?», «Не хочу защищать эту даму, но я постоянно жду свой заказ в кофейне по 20-30 минут», «Стюардесса не имела права так поступать с вами», «Я, как бортпроводница, скажу: если вас высадили с рейса, то на это была очень веская причина!» — такие комментарии оставили читатели.

Ранее в декабре стюардессы раскрыли самые странные просьбы богатых пассажиров самолета. Например, одна из бортпроводниц рассказала о просьбе бизнесмена, который сидел в первом классе, налить ему шампанское в рот.