Футболист умер после сердечного приступа во время матча

Алжирский футболист Софьян Лукар скончался во время матча чемпионата страны между клубами «Саида» и «Оран». Об этом сообщает Channel News Asia.

Причиной смерти 28-летнего полузащитника клуба «Саида» стал сердечный приступ. В первом тайме матча второго дивизиона Лукар столкнулся со своим вратарем. После оказания медицинской помощи футболист вернулся на поле, однако спустя 10 минут потерял сознание. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Ранее в Омане футболист местного клуба «Маскат» Мухалад аль-Рукади умер перед матчем чемпионата страны против «Аль-Сувэйка». 29-летний игрок потерял сознание на разминке за несколько минут до начала встречи. Аль-Рукади с сердечным приступом доставили в больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.