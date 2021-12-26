Мать девятилетней студентки МГУ ответила на призыв приостановить ее обучение

Мать девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в «Живом Журнале» ответила на призыв члена Совета по правам человека (СПЧ) Александра Асмолова приостановить обучение ребенка в университете.

«Уважаемый господин Асмолов! А вы как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в России всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» — написала Наталья Теплякова.

Ранее доктор психологических наук Асмолов заявил, что над девочкой ставят опасный эксперимент, который может нарушить ее психическое и психофизиологическое развитие.

Он попросил главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову «выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой».

Отец ребенка заявил, что Асмолов поступает неэтично.