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Россиянам перечислили самые опасные новогодние развлечения

Спасатель Иванов: пиротехника, свечи и гирлянды — опасные новогодние развлечения

Фото: Pixabay

Заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов перечислил самые опасные новогодние развлечения россиян, сообщает РИА Новости.

Спасатель заявляет, что пиротехника, декоративные свечи и неисправные гирлянды становятся основной причиной возгораний в новогодние праздники. По его словам, больше 70 процентов пожаров случается в жилом секторе по причине неосторожного обращения с огнем. Иванов посоветовал приобрести огнетушитель и установить дома дымовой датчик, чтобы обезопасить себя.

Специалист подчеркнул, что любой пиротехникой необходимо пользоваться на расстоянии от жилых домов и общественных пространств, а при покупке требовать сертификат соответствия. Иванов посоветовал не выходить для запуска фейерверков на городские водоемы. «Город несет определенную техногенную нагрузку, и даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым», — заявил он.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать качественные пиротехнические изделия и безопасно запускать фейерверки. Совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин заявил, что при покупке коробки с салютом нужно проверить ее целостность, срок годности изделия, а также отсутствие повреждений и разводов.

Марина Совина
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