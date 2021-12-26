Песков объяснил отсутствие «Новой газеты» на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие журналистов «Новой газеты» на пресс-конференции главы государства Владимира Путина, передает РИА Новости.

«"Новую газету" не позвали. Я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле, просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, про «Новую газету» вспомнили за два дня до мероприятия, но аккредитовать ее журналистов было уже поздно из-за мер безопасности от коронавируса.

Вопрос от «Новой газеты» о заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова озвучил на пресс-конференции журналист «Эха Москвы». Песков сказал, что Путин не высказывал недовольств тем, что газету забыли позвать.

«Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос "Новой газеты". Какое же недовольство-то?» — отметил пресс-секретарь.

10 декабря главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира.