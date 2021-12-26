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В США увидели угрозу в российской подлодке «Князь Олег»

The National Interest: ракетоносный крейсер «Князь Олег» способен разрушить города

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Подводный ракетоносный крейсер «Князь Олег» способен превратить в руины целые города. Такое опасение высказал журналист Петер Сучиу (Peter Suciu) в статье для журнала The National Interest.

Отмечается, что данный крейсер представляет четвертое поколение атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Борей» (проект 955А) на службе Военно-морского флота (ВМФ) России. Первая подводная этого класса, «Князь Владимир», была сдана в эксплуатацию летом 2020 года и передана Северному флоту ВМФ России.

Автор материала обратил внимание на то, что подобно атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на службе у США, Китая, Франции, Великобритании и Индии, основная цель подлодок класса «Борей» — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут выбиты первым ударом. При этом Сучиу подчеркнул, что на данный момент на вооружении ВМФ России имеются четыре стратегических подводных ракетоносца проекта 955/955А. Кроме того, еще три подлодки проекта 955А находятся на различных стадиях строительства на судостроительном заводе «Севмаш».

Ранее стало известно, что два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») будут заложены на предприятии «Севмаш» в 2023 году.

Ксения Назарова
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