Названо опасное последствие дефицита B1 в организме

Названо опасное последствие дефицита витамина B1 в организме. Издание Al Jazeera пишет, что это может вызвать смертельную болезнь бери-бери.

По информации издания, это заболевание поражает внутренние органы и вызывает осложнения, если вовремя не начать лечение. Симптомы встречаются разные: боль в груди, учащенное сердцебиение, усталость и затрудненное дыхание. У детей от двух до шести месяцев — беззвучный плач. Некоторые жалуются на потерю чувствительности конечностей, боли, снижение мышечного тонуса, паралич ног, а также спутанность сознания и рвоту.

Эксперты считают, что развитие недуга можно предотвратить с помощью корректировки питания — нужно добавить в рацион мясо, орехи и бобовые. Также рекомендуется периодически сдавать анализ крови, чтобы следить за уровнем тиамина в организме.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасных последствиях голодания. Он рассказал, что такой популярный способ похудения может вызвать обострение хронических заболеваний. «Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет», — заявил врач. Доктор добавил, что голодание действительно может использоваться в лечебных целях, однако назначать его себе самостоятельно нельзя.