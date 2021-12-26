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Россиянин пригрозил взорвать дом из-за смерти матери от коронавируса

Житель Пермского края пригрозил взрывом дома, чтобы отомстить врачам за смерть матери

Фото: Shutterstock

Житель Пермского края Александр Крохалев пригрозил устроить взрыв в жилом доме, обвинив врачей в смерти матери от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

53-летний россиянин позвонил в полицию и сообщил, что у него есть огнестрельное оружие с патронами и взрывчатка. По его словам, он собирался взять заложников и взорвать бомбу, заложенную в его доме, на первом этаже которого работает поликлиника. Мужчина также пригрозил устроить взрыв бытового газа.

Полиция эвакуировала жителей дома и задержала Крохалева. Он был в нетрезвом состоянии, оружие и взрывчатку в его доме не нашли. Свое поведение мужчина объяснил желанием отомстить медикам, по вине которых, с его слов, его мать скончалась в больнице.

25 декабря в России выявили 23 721 новый случай коронавируса. За сутки умерли 968 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 304 218 человек, а общее число заразившихся составило 10 392 020.

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Виктория Кондратьева
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