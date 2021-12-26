В Кремле назвали несбалансированной позицию Запада по ситуации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несбалансированной позицию Запада в отношении ситуации на Украине и выполнения Минских соглашений Киевом. Пресс-секретарь президента России заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1», что Запад не критикует Киев и не призывает его к чему-либо, передает ТАСС.

«Это показывает, наверное, что позиция наших западных оппонентов как минимум несбалансированная. Они не могут претендовать на объективность в этом процессе», — отметил Песков.

При этом на вопрос о том, кто может претендовать на объективность в данном вопросе, представитель Кремля ответил, что российская сторона способна на это.

Ранее Песков прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину и другие страны и назвал ее пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона ни для кого не представляет угрозы и «никогда первой ни на кого не нападала».