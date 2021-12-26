В Италии заявили о снижении эффективности прививки от COVID-19 спустя месяцы

Эффективность прививки от коронавируса через пять месяцев после введения второй дозы вакцины снижается почти в два раза — на 40 процентов. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявили в Высшем институте здоровья Италии, пишет ТАСС.

«Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания снижается с 71,5 до 30,1 процента», — говорится в документе.

В то же время, отмечают специалисты, эффективность вакцинации в предотвращении тяжелого течения заболевания при заражении остается высокой: 92,7 процента у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2 процента у тех, кто был привит более 150 дней назад.

Ранее ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США заявили, что коронавирус способен проникать в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и оставаться там более семи месяцев.