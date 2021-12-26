В Чехии посоветовали НАТО не дразнить «русского медведя»

Заявления, сделанные российским президентом Владимиром Путиным, указывают на то, что Москва чувствует себя загнанной в угол и не может не ответить на действия США и их союзников по НАТО. Таким мнением поделился военный аналитик Ярослав Штефец с чешским изданием Parlamentní listy.

Специалист отметил, что мир впервые оказался столь близок к войне со времен Карибского кризиса 1962 года. По его словам, Запад уже исчерпал все возможности унизить Россию и решил пойти ва-банк. «Если хотите подразнить [русского] медведя, сначала убедитесь, что вам есть куда бежать», — посоветовал Штефец.

Аналитик также указал на возросшую активность НАТО у границ России. По его словам, размещение американских систем ПРО вблизи российских рубежей лишает Москву возможности проактивно реагировать на угрозы. Одновременно создается ситуация, при которой Россия может подвергнуться нападению из-за провокации, с помощью которой ее выставят агрессором и захватчиком.

Особую озабоченность при этом вызывает значительное число военных, советников и других специалистов США и НАТО на Украине, что также увеличивает риск провокаций — будь то обвинения в применении химического оружия или само его использование, а также действия, которые могут повлечь убийство солдат НАТО или американских инструкторов. «Все будет обставлено так, словно Россия напала на войска альянса. Будет объявлено военное положение, и Европа может очень быстро превратиться в поле боя», — предостерег Штефец.

26 декабря Путин заявил, что российские ответные меры на расширение Североатлантического альянса могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО вопросом жизни и смерти для Москвы.