Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Вице-премьер России усомнился в необходимости новых городов в Сибири

Вице-премьер Хуснуллин: в России нужно развивать существующие города, а не строить новые

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин усомнился в необходимости строительства новых городов в Сибири. Так он прокомментировал озвученную ранее идею главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишет ТАСС.

Он выразил мнение, что строительство новых мегаполисов создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому в первую очередь нужно развивать и благоустраивать уже существующие города.

Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением построить в Сибири несколько крупных городов в августе 2021 года. По словам министра, она должны стать научно-промышленными и экономическими центрами, где смогут разместиться до миллиона жителей.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Шойгу озвучил «концептуальную идею» проекта президенту Владимиру Путину и не единожды подробно рассказывал о будущем строительстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Россиянин заставлял дочь целовать его в губы в прямом эфире
Москвичей экстренно предупредили о непогоде
МВД Кубани проверят после жалоб на пытки обнаруженного обезглавленным мужчины
Онищенко дал россиянам советы по новогоднему застолью
«Зенит» отреагировал на отказ фанатов от оформления Fan ID
Служители православного храма выбросили больного осла на 25-градусный мороз
В Башкирии столкнулись более 30 автомобилей
Молния попала в прогуливавшегося под зонтиком охранника
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Блогер Рома Желудь участвовал в разогнанной ОМОНом гей-вечеринке
Названы четыре косвенных признака высокого холестерина
Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter