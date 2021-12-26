Вице-премьер России усомнился в необходимости новых городов в Сибири

Вице-премьер России Марат Хуснуллин усомнился в необходимости строительства новых городов в Сибири. Так он прокомментировал озвученную ранее идею главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишет ТАСС.

Он выразил мнение, что строительство новых мегаполисов создаст колоссальную нагрузку на инфраструктуру, поэтому в первую очередь нужно развивать и благоустраивать уже существующие города.

Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением построить в Сибири несколько крупных городов в августе 2021 года. По словам министра, она должны стать научно-промышленными и экономическими центрами, где смогут разместиться до миллиона жителей.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Шойгу озвучил «концептуальную идею» проекта президенту Владимиру Путину и не единожды подробно рассказывал о будущем строительстве.