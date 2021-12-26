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В США испекли двухметрового снеговика

PCP: американская пекарня испекла двухметрового снеговика весом около центнера

Фото: Новости. Как есть / Telegram

Американская пекарня Mancini's bakery испекла в честь рождественских праздников двухметрового снеговика. Об этом пишет газета Pittsburg City Paper.

Хлебная фигура выполнена по итальянскому рецепту с добавлением овощей. В компании сообщили, что для того, чтобы загрузить тесто и достать его из духовки, понадобились семь человек. Получившийся снеговик весит 90 килограммов, а в высоту превышает два метра.

Выбирали сказочного героя сами посетители пекарни с помощью опроса на странице компании в Facebook. Предлагалось проголосовать между рождественской елью и снеговиком. Победил снеговик. Он пробудет на витрине все праздники.

Ранее сообщалось, что россиянка испекла гигантский брауни весом 1345 килограммов и попала в Книгу рекордов. По ее словам, на приготовление пирожного ушло девять мешков сахара по 50 килограммов и 200 килограммов шоколада. Всего на один десерт было потрачено 260 тысяч рублей.

Марина Совина
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