Названы любимые новогодние песни россиян

Жители России назвали свои любимые новогодние песни. Первое место заняла композиция «В лесу родилась елочка», за которую проголосовали 16 процентов респондентов. Об этом этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис SuperJob.

На втором месте оказалась песня «Новогодняя» (11 процентов) группы «Дискотека Авария», на третьем — «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песня «Три белых коня» из кинокартины «Чародеи». За них проголосовали по четыре процента опрошенных.

Из иностранных композиций по два процента голосов набрали песни Happy New Year в исполнении группы ABBA, Last Christmas от Wham!, а также Jingle Bells.

Ранее стриминговый сервис Spotify определил, какие песни прошлых десятилетий популярны среди россиян. Анализ песен 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х показал, что во все эти периоды жителей страны больше всего интересовал рок.