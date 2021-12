Названы самые популярные песни прошлых десятилетий

Стриминговый сервис Spotify определил, какие песни прошлых десятилетий популярны среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Анализ песен 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х показал, что во все эти периоды жителей страны больше всего интересовал рок. Из музыки 1970-х слушатели отдавали предпочтение таким композициям, как I Was Made For Lovin группы KISS, Bohemian Rhapsody и Don't Stop Me Now от Queen, а также работам AC/DC Back in Black, Highway to Hell и Thunderstruck.

Из того, что вышло в следующее десятилетие, россияне выделили группу «Кино», чьи песни заняли первые четыре строчки. Речь идет о композициях «Хочу перемен», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». Кроме того, в топ-10 вошли «Наутилус Помпилиус» с треком «Скованные одной цепью», Another One Bites The Dust группы Queen, Where Is My Mind британского коллектива Pixies. Среди поп-песен востребованы Take On Me коллектива A-ha и Cheri Cheri Lady от Modern Talking.

В топ, связанный с 1990 годами, были включены «Король и Шут», выпустившие песни «Кукла колдуна», «Дурак и молния» и «Прыгну со скалы», Nirvana с треком Smells Like Teen Spirit, «Мумий Тролль» и их «Владивосток 2000» , «Сплин» с песней «Выхода нет».

Как рассказали представители сервиса, 2000-е годы ознаменовались «возрастающим интересом к женским исполнителям». «Искала» Земфиры заняла первую строчку, а следом за ней была размещена композиция «Формалин» дуэта Flëur. Замкнули тройку «Би-2» с песней «Полковнику никто не пишет».